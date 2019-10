In der Gaststätte "Petz" in der Langgasse finden am 3. und 24. November jeweils um 17 Uhr weitere Wirtshaussingen mit Jürgen Treppner (Gitarre) und Klaus Albrecht (Akkordeon) statt. Jeder Tisch darf sich abwechselnd ein Lied wünschen. In der Pause gibt es genügend Zeit zum Waafen oder um sich zu stärken. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der großen Nachfrage ist eine Platzreservierung unter der Telefonnummer 09221/2531 unbedingt empfehlenswert. red