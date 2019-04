Wirtshaussingen: "Klasse, wir singen"

Der Gesangverein "Liederkranz" lädt am Freitag, 5. April, unter dem Motto "Klasse, wir singen" um 19 Uhr zum Wirtshaussingen in die Gastwirtschaft Endres nach Höfen ein. Jeder, der Lust am gemeinsamen Singen hat, ist bei dieser Veranstaltung willkommen. Für die Gäste ein schöner Abend mit dem zufriedenen Gefühl: "Ich singe nicht, weil ich glücklich bin, ich bin glücklich, weil ich singe", so die Veranstalter. red