Wirtshaussingen in Reitsch bringt 400 Euro für die Aktion "1000 Herzen"

Ein Benefiz-Wirtshaussingen des Sportvereins Reitsch brachte mitten in der Fastenzeit Oktoberfeststimmung in das SV-Sportheim. Es war das zweite Wirtshaussingen, das der SV Reitsch für die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" organisierte. Und alle waren sich einig, dass der gute Zweck eine Sünde wert ist. Einen wesentlichen Beitrag zur Hochstimmung bei Volks- und Heimatliedern sowie Evergreens leisteten das Volksmusik-Ensemble der Berufsfachschule für Musik Oberfranken und "Garry & friends" mit ihrem schier unerschöpflichen Liederrepertoire. Zur Instrumentalbegleitung durch die Musiker konnte geschunkelt und gesungen werden, was die Kondition hergab. Der Vorsitzende des SVR, Jochen Lang, zeigte sich erfreut und begeistert, dass so viele dem Aufruf folgten, etwas Gutes für die Benefizaktion und für sich selbst zu tun. Denn Musik, Gesang und Bewegung erhalten jung.

Der Initiator der Aktion, Gerhard Burkert-Mazur, zeigte sich einige Zeit nach Mitternacht sprachlos, als ihm der SVR die stattliche Spendensumme von 400 Euro überreichen konnte. 335 Euro waren Erlös, 65 Euro schoss der SVR dazu, so dass man zur runden Summe von 400 Euro kam.

Burkert-Mazur dankte dem Veranstalter SV Reitsch für die Organisation und den Musikern des Volksmusik-Ensembles, Jonas Röser (Tuba), Daniela Krügel, Kronach (Trompete), Jonas Ludwig, Kronach (Posaune), Jakob Ditsche, Kronach (Schlagzeug) unter Leitung des Musikpädagogen Harald Kotschenreuther (Akkordeon). Mit Garry (Christian Hofmann, Gitarre) spielte zur Stimmung auf das Nachwuchstalent Lukas Brückner aus Rosslach (Akkordeon), Detlef Heublein erwies sich mit der selten gespielten Teufelsgeige als weiterer wichtiger Stimmungsmacher. eh