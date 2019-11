Wirtshaussingen in Kersbach

Der Fränkische Dorf- und Kulturverein Kersbach lädt zu seinem Wirtshaussingen ein. Der schöne alte Brauch des Wirtshaussingens soll hier gepflegt werden. Alle, die gerne in netter Gesellschaft singen und einen fröhlichen Abend verbringen wollen, sind eingeladen. Das Wirtshaussingen findet am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr in der Gaststube des Gasthauses Greif in Kersbach statt. red