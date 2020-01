Wirtshaussingen in Kauernhofen

Der Fränkische-Schweiz-Verein, Ortsgruppe Eggolsheim, veranstaltet ein Singen im Wirtshaus mit Werner und Marianne Bleyer. Das nun schon 16. Wirtshaussingen findet am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Eismann in Kauernhofen statt. Einladung ergeht an alle, die gerne singen. red