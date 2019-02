Wirtshaussingen in Hausen

Einladung ergeht an alle, die gerne in ungezwungener Runde singen, zum Wirtshaussingen am Freitag, 15. Februar, das der Gesangverein Hausen im "Schwarzen Amboß" in der Heroldsbacher Straße 2 veranstaltet. Verköstigung ist ab 17 Uhr, das Singen in fröhlicher Runde beginnt ab 18 Uhr. Für die Unterhaltung sorgt Christian Heilmann. red