Wirtshaussingen in der Fliegerhalle

Mit einer neuen Lokalität startet die Frankenwaldvereins-Ortsgruppe in die nächste Runde ihres beliebten Wirtshaussingens. Am Samstag, 30. März, sind die sangesfrohen Wanderfreunde mit der 17. Auflage erstmals zu Gast in der Fliegerhalle beim Luftsportclub. Die Hausherren sorgen für deftige "Fastenspeisen". Die Fliegerhalle findet sich in der Titschendorfer Straße unterhalb des Werksgeländes der Fa. Adlerhaus, wo auch geparkt werden kann. Zufahrt von Norden (Kreisel) über die erste Ortsstraße links (Langenrain), bis zum unteren Ende. Beginn ist 19.30 Uhr. red