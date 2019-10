Die Vereinsgemeinschaft Birnbaum lädt am Freitag, 18. Oktober, erneut zum Wirtshaussingen ein. Um 19.30 Uhr liegen im Gasthof Beetz die Liederbücher auf, die Instrumente sind gestimmt und "Garry & friends" alias Garry Hofmann an der Gitarre und Lokalmatador Harald Kotschenreuther am Akkordeon starten mit den Sangeslustigen in eine lange Nacht. Höhepunkt ist das große Wunschkonzert für alle "Hörerwünsche". red