Wirtschaftstage in Scheßlitz Waldkino im Baumwipfelpfad

Am 15. und 16. September finden in Scheßlitz die Wirtschaftstage statt. Rund 50 Aussteller stellen im "Schießgraben" ihre Betriebe und Dienstleistungen vor. Ein Rahmenprogramm rundet diese Gewerbeschau ab. Der Eintritt ist frei. Für die Kinder gibt es mehrere Überraschungen, wie Kinderbasteln, Baggern und eine Kletterwand der Bergwacht. Die Wirtschaftstage werden am Samstag um 14 Uhr mit einem offiziellen Rundgang durch Bürgermeister Roland Kauper und Landrat Johann Kalb eröffnet. Am Samstag endet der Betrieb um 18 Uhr. Am Sonntag können sich die Besucher von 10.30 bis 18 Uhr vor Ort informieren. red Der Baumwipfelpfad Steigerwald veranstaltet am 15. September ab 18 Uhr das Waldkino mit dem Film "Das Geheimnis der Bäume" von Luc Jacquet. Der preisgekrönte Dokumentarfilm handelt vom Wunderwerk Baum und der Entwicklung von Pflanzen und Tieren über sieben Jahrhunderte. Abgerundet wird das Programm mit Musik und Kulinarik. Infos unter www.baumwipfelpfadsteigerwald.de. red