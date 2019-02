Wirtschaftsschule stellt sich am 16. Februar einen Tag lang vor

Am Samstag, 16. Februar, veranstaltet die Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule ab 9.30 Uhr einen Tag der offenen Tür. Eltern sowie ehemalige und künftige Schüler sind dazu eingeladen. Zunächst findet bis 11 Uhr Unterricht in den allgemein- und berufsbildenden Fä-chern statt, so dass Eltern übertrittswilliger Mittelschüler oder Gymnasiasten bzw. Realschüler Einblick in den Schulalltag be-kommen. Außerdem sollen Einzelberatung und Informationsvorträge (9.45 und 10.30 Uhr) bei der wichtigen Entscheidung helfen: Welche Schule ist die richtige für mein Kind?

Die Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule bietet als Berufsfachschule verschiedene Wege für Schüler an, um den Wirtschaftsschulabschluss zu erlangen, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Sie baut als weiterführende Schule in ihrer vierjährigen Form auf die sechste Klasse der Mittelschule auf. Genauso können Schüler mit Mittelschulabschluss aber auch in nur zwei Jahren zum Wirtschaftsschulabschluss kommen. Darüberhinaus gibt es noch vielfältige Übertrittsmöglichkeiten. red