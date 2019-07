Wirtschaftsschule künftig ab Klasse 6

Ab September 2020 wird die Staatliche Wirtschaftsschule Coburg eine 6. Jahrgangsstufe anbieten. Dafür sprachen sich die Mitglieder des Kultur- und Schulsenats am Mittwoch einstimmig aus.

In Vorbereitung hierzu haben sich die Fachämter zur möglichen Umsetzung Gedanken gemacht, da die momentane räumliche Situation an der Staatlichen Wirtschaftsschule keinerlei freie Kapazitäten aufweist. Da nicht absehbar ist, wie dieses schulische Angebot zukünftig angenommen wird, sollte zunächst mit einem Provisorium in Form eines Pavillons/Containers agiert werden, bevor langfristig bauliche Lösungen in Betracht gezogen werden.

Es ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft auch die 5. Klassen an einer staatlichen Wirtschaftsschule beschult werden können. Eine Entscheidung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus hierzu steht noch aus. nel