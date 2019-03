Wirtschaftsschule ist wieder geöffnet

Der Schulbetrieb an der Städtischen Wirtschaftsschule im Röthelheimpark (W.i.R.; Artilleriestraße 25) findet wieder wie gewohnt statt. Am Montag hatten ein Blitzeinschlag sowie ein Wasserschaden eine vorübergehende Schließung nötig gemacht. Jetzt sind die Reparaturarbeiten so weit abgeschlossen, dass ein Unterricht wieder möglich ist, teilt die Stadt mit. red