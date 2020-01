Wirtschaftsschule informiert

Am Samstag, 15. Februar, veranstaltet die Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule ab 9.30 Uhr einen Tag der offenen Tür. Eltern sowie ehemalige und künftige Schüler sind dazu eingeladen. Zunächst findet bis 11 Uhr Unterricht in den allgemein- und berufsbildenden Fächern statt, so dass Eltern übertrittswilliger Mittelschüler oder Gymnasiasten beziehungsweise Realschüler Einblick in den Schulalltag bekommen. Darüber hinaus helfen Einzelberatung und Informationsvorträge (9.45 und 10.30 Uhr) bei der wichtigen Entscheidung: Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Natürlich gehören auch Darbietungen der Schulspielgruppe zum Tag der offenen Tür an der Wirtschaftsschule, heißt es in der Mitteilung. red