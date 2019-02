Wirtschaftsraum attraktiv für Arbeitskräfte

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) vermeldet eine neue Rekordbeschäftigtenzahl im Raum Bamberg. 17 216 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr als noch vor zehn Jahren zählen 2018 Stadt und Landkreis Bamberg, wie die IHK für Oberfranken Bayreuth mitteilt. "Noch nie hatten so viele Menschen ihren Arbeitsplatz im Wirtschaftsraum Bamberg", freut sich IHK-Präsidentin Sonja Weigand.

"Alle Teilregionen Oberfrankens verzeichnen seit über zehn Jahren eine positive Konjunkturentwicklung, was sich auch auf die Beschäftigtenzahlen in den einzelnen Teilregionen auswirkt", erläutert Weigand. Oberfrankenweit steigt die Zahl der Mitarbeiter um 60 416 auf den neuen Rekordwert von 434 651.

Stadt Bamberg vorn

54 695 Menschen arbeiteten 2018 im Stadtgebiet, damit bleibt Bamberg unangefochten an der Spitze der 214 oberfränkischen Kommunen. Um 14 Prozent oder 6717 ist die Beschäftigtenzahl dabei in den vergangenen zehn Jahren gestiegen.

Bamberg ist auch der Landkreis mit dem stärksten Beschäftigtenwachstum. Im Landkreis Bamberg sind zwar weniger Menschen beschäftigt als in der Stadt, dafür verzeichnet dieser seit Jahren das stärkste Beschäftigtenwachstum in ganz Oberfranken. Allein um mehr als ein Drittel stieg die Beschäftigtenzahl im Landkreis in den vergangenen zehn Jahren. Das entspricht einem Zuwachs um exakt 12 742 auf 39 127 Mitarbeiter.

Mehr als jeder vierte in den vergangenen zehn Jahren in Oberfranken neu entstandene Arbeitsplatz kam im Raum Bamberg dazu. Dass der Landkreis stärker gewachsen ist als die Stadt, führt die IHK-Präsidentin auf die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen zurück, aber auch auf eine vergleichsweise hohe Zahl wachstumsstarker Unternehmen.

Unternehmen weit optimistisch

Seit 2004 wächst der Wirtschaftsraum Bamberg kontinuierlich. Allein um 1975 stieg die Beschäftigtenzahl gegenüber dem Vorjahr im Wirtschaftsraum Bamberg, um 617 in der Stadt und um 1358 im Landkreis.

Weigand: "Auch für 2019 bleiben die Prognosen positiv. Aus meiner Sicht ist die Konjunktur stabil genug, um die vielen Risiken zu bewältigen, die vom Brexit über die instabile Lage in Italien und der Türkei bis hin zu einem alles überragenden Handelskonflikt zwischen den USA und China reichen."

Positive Bevölkerungsprognose

Sorgen bereitet ihr in erster Linie der Fachkräftemangel, der das Wirtschaftswachstum schon seit Jahren bremst. Die Bevölkerungsprognosen bis 2037 fallen dank positiver Wanderungsbilanz spürbar besser aus als in anderen oberfränkischen Teilregionen.

Die Einwohnerzahl in der Stadt soll demnach stabil bleiben, der Landkreis einen Zuwachs von 2,3 Prozent verzeichnen.

"Ohne die Zuwanderung von Fachkräften aus dem In- und Ausland wird die Fachkräftelücke im Raum Bamberg noch spürbarer ausfallen als bisher. Wir brauchen deshalb einfachere Möglichkeiten, Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren und pragmatische Lösungen für integrierte Flüchtlinge, die arbeiten", betont die Bamberger IHK-Präsidentin Weigand abschließend in ihrer Pressemitteilung. red