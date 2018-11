Wirtschaftsministerium zeichnet Haßfurt für Power-to-Gas-Anlage aus

Das Bayerische Wirtschaftsministerium hat die Stadt Haßfurt mit dem Bayerischen Energiepreis für ihre Power-to-Gas-Anlage ausgezeichnet. Der Bürgermeister Günther Werner sowie Norbert Zösch und Joachim Schiewer (beide Stadtwerk Haßfurt) nahmen dieser Tage den Preis aus der Hand des neuen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (FW) entgegen, wie die Stadt mitteilte.

Konkret für den Praxiseinsatz der zukunftsweisenden Power-to-Gas-Technologie wurde die Windgas Haßfurt GmbH mit dem Bayerischen Energiepreis in der Kategorie "Energieverteilung und -speicherung" ausgezeichnet. Damit werden die Erkenntnisse honoriert, die das Gemeinschaftsunternehmen der Städtischen Betriebe Haßfurt und der Hamburger Ökoenergiegenossenschaft Greenpeace Energy für die Speicherung erneuerbarer Energien sammelt. "Wir freuen uns über diesen Preis", sagt Nils Müller, Vorstand von Greenpeace Energy, "damit wird eine Technologie ausgezeichnet, die für eine erfolgreiche Energiewende unverzichtbar ist."

Schon seit Oktober 2016 wird in Haßfurt überschüssige Energie aus erneuerbaren Kraftwerken im städtischen Stromnetz von einem Elektrolyseur in umweltfreundlichen Wasserstoff umgewandelt. Dieses sogenannte "Windgas" wird ins Gasnetz eingespeist. Je mehr Strom im Zuge der Energiewende künftig aus Windkraft- und Solaranlagen stammt, desto größer werden die dabei entstehenden Stromüberschüsse sein. Diese lassen sich als Windgas in großen Mengen ins Gasnetz einspeisen, wo sie über lange Zeiträume gespeichert und bei Bedarf wieder verstromt werden können. So lassen sich den Angaben zufolge bis zu drei Monate lange Phasen ohne Wind und Sonnenschein überbrücken. Die dafür nötige Speicherkapazität bietet Laut Müller nur die Windgas-Technologie, die das bestehende Gasnetz samt unterirdischer Lager nutzt. "Windgas macht die Energiewende auch bei 100 Prozent Erneuerbaren versorgungssicher", betont Nils Müller.

Der Elektrolyseur der neuesten Generation stabilisiert zugleich das Stromnetz, bei dem Erzeugung und Verbrauch immer im Gleichgewicht sein müssen. Dafür fährt er seine Leistung binnen Sekunden herauf oder herab, um Frequenzschwankungen im Netz zu kompensieren und so etwa Blackouts zu verhindern.

Auf die Kommunen kommt's an

Mit der "Windgas Haßfurt GmbH & Co. KG" erproben der Kommunalversorger und der bundesweit aktive Ökoenergieanbieter zudem, wie hoch der Wasserstoffanteil im Gasnetz sein kann. Am Test nimmt die benachbarte Mälzerei teil, die mit einem Teil des Gasgemischs in ihren Blockheizkraftwerken Strom und Wärme erzeugt. "Wir leisten hier in Haßfurt Pionierarbeit", sagt Norbert Zösch, Geschäftsführer der Städtischen Betriebe Haßfurt GmbH. "Ohne das Engagement der Kommunen wird die Energiewende kaum erfolgreich sein. Wir hoffen, unser Beispiel findet viele Nachahmer", betont Zösch. red