Wirtschaftsminister Aiwanger sagt weitere Unterstützung zu

Die Bayerische Staatsregierung wird die Heilbäder und Kurorte auch in Zukunft kräftig unterstützen. Das betonte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei einer Vorstandssitzung des Bayerischen Heilbäder-Verbandes im Ministerium: "Wir haben in den letzten fünf Jahren 39 touristische Infrastrukturvorhaben in bayerischen Heilbädern und Kurorten im Wert von 90 Millionen Euro mit knapp 39 Millionen unterstützt. Unser Ziel ist es, verstärkt Potentiale im Gesundheitstourismus zu heben. Bayern ist Gesundheitsreiseziel Nummer eins in Deutschland, jede vierte Übernachtung in Bayern findet in einem Kurort oder Heilbad statt. 421 Millionen Euro entstehen jährlich an Steuereinnahmen durch den Tourismus in bayerischen Kurorten und Heilbädern." Der Vorsitzende des Bayerischen Heilbäderverbandes Klaus Holetschek bedankte sich für die Unterstützung. Er verwies auf die hohe medizinische und therapeutische Kompetenz in den Heilbädern und Kurorten und auf die wirtschaftliche Bedeutung.

"Wir stehen für 100 000 Arbeitsplätze im ländlichen Raum und eine Brutto-Wertschöpfung von 4,5 Milliarden Euro", so Holetschek. Einen großen Anteil habe die Staatsregierung auch an der Weiterentwicklung der Marke "Gesundes Bayern". Hier habe man Leuchtturmprojekte verwirklicht und gute Impulse für den Erfolg im Gesundheitstourismus gesetzt. Schwerpunkt für 2019 ist das Thema "Wald und Gesundheit". red