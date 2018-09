Wirtschaftsjunioren von Kalkwerk begeistert

Das Naturprodukt Kalk ist vielseitig einsetzbar: als Baustoff, in der Eisen- und Stahlindustrie, zur Glasproduktion, im Tief- und Straßenbau sowie in der Landwirtschaft. Weitere spannende Hintergrundinformationen haben die Wirtschaftsjunioren Kulmbach bei einem Besuch der Firmen Bergmann Kalk und Franken Maxit in Azendorf erhalten.

"Der Besuch und das damit verbundene Interesse der Wirtschaftsjunioren freut mich sehr, denn der Austausch mit Unternehmern und Führungskräften aus der Region liegt mir besonders am Herzen", so Geschäftsführer Sebastian Groppweis, der die Gäste im neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum begrüßte.

Nach einer kurzen Einführung in die erfolgreiche 110-jährige Geschichte des Familienunternehmens ging es in die Produktion.

Unter der Marke Maxit produziert und vertreibt das Azendorfer Unternehmen diverse Baustoffe auf Kalkbasis. Und das mittels fortschrittlichster, computergesteuerter Anlagentechnik mit dem modernsten Kalkofen Europas.

Eigene, aber auch Ideen der Kunden weiterzuentwickeln, bestehende Lösungen ständig zu hinterfragen und besser zu machen - darin liegt die große Stärke des Trockenmörtelspezialisten. So entstanden innovative Produkte wie das Solarsystem für Putze und Farben, der neuartige Wintermörtel oder das einzigartige Mörtelpad.

"Es ist immer wieder faszinierend, welche Innovationskraft unsere Region hervorbringt. Unternehmen wie Franken Maxit sind Vorreiter ihrer Branche, aber nach außen leider oft wenig bekannt", sagte Mientje Krüger, stellvertretende Kreissprecherin der Kulmbacher Wirtschaftsjunioren.

Franken Maxit startete 1978 in Azendorf als Kooperation zwischen den Kalkwerken Bergmann und Mathis. Das Unternehmen hat heute insgesamt fast

800 Mitarbeiter an acht deutschen Standorten. Das Umsatzvolumen liegt bei etwa 150 Millionen Euro.

Das Trockenmörtelwerk in Azendorf zählt nach Firmenangaben zu den größten der Branche im gesamten Bundesgebiet.

Die Wirtschaftsjunioren heißen interessierte Unternehmer und Führungskräfte zu ihren monatlichen Meetings gerne willkommen. Alle Termine und weitere Informationen zu dem Verein gibt es unter www.wj-kulmbach.de. red