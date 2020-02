Wirtschaftsjunioren planen ein Unternehmer-Netzwerk

Die Wirtschaftsjunioren Forchheim gehen ihren Weg in die Zukunft. Auf der Jahreshauptversammlung 2020 präsentierte Kreissprecher Tino Reichardt seine Philosophie von einem "Netzwerk der Zukunft".

Tino Reichardt, erfolgreicher Unternehmer als Finanzberater und Geschäftsführer der Innovativen Finanzberatung-AG in Forchheim teilt sein Wissen mit anderen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung in den Räumen der Sparkasse Forchheim gab er nicht nur einen Rückblick auf ein außergewöhnliches Jahr 2019, sondern vermittelte auch seine Vision für 2020.

Für dieses Jahr hat Reichardt etwas ganz Besonderes vor. Er will das Wahljahr nutzen, um den Oberbürgermeister-Kandidaten Fragen zu stellen und damit ihre Eignung aus Unternehmersicht zu prüfen. Sollte es eine Stichwahl geben, so plant Reichardt am 21. März eine zweite Auflage dieser Veranstaltung. Darüber hinaus will er die Zusammenarbeit über einen Netzwerktag der Unternehmer fördern, zu dem alle Netzwerkeinrichtungen im Forchheimer Raum eingeladen werden.

Bei den Neuwahlen ergaben sich folgende Veränderungen: Turnusgemäß ausgeschieden sind Sebastian Platzek von der namhaften Forchheimer Anwaltskanzlei und Tina Pfeifer. Neu dabei sind bei den Wirtschaftsjunioren Florian Kraus von Omnibus-Kraus und Jehona Ahmeti. red