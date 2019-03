Wirtschaftsjunioren Kulmbach küren schlauste Schüler

Die Wirtschaftsjunioren haben die schlausten Schüler Kulmbachs gekürt. Seit mehr als 25 Jahren wird bundesweit gemeinsam mit Schulen das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützte Schülerquiz "Wirtschaftswissen im Wettbewerb" durchgeführt, um Jugendliche für Wirtschaftsthemen und unternehmerisches Denken zu begeistern. Schulen und Wirtschaftsjunioren kommen sich so näher - die eine oder andere Partnerschaft ist auf diesem Weg bereits entstanden.

In diesem Jahr haben knapp 200 Schülerinnen und Schüler an dem Quiz teilgenommen. Dabei mussten sie ihr Wissen aus den Bereichen Digitale Wirtschaft, Politik, Finanzen, Allgemeinwissen, Internationales und Ausbildung unter Beweis stellen. Mit stolzen 25 von 31 Punkten erreichte Elena Brand vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium den ersten Rang. Mit nur einem Punkt Unterschied ging der zweite Platz an Victoria Vießmann vom Caspar-Vischer-Gymnasium. Das CVG stellte zudem den vierten und fünften Platz mit jeweils 21 Punkten. Besonders hervorzuheben ist der Drittplatzierte. Imam Odezhan von der Mittelschule in Mainleus (22 Punkte) bewies eindrucksvoll, dass bei diesem Quiz auch Allgemeinwissen und Interesse jedes einzelnen Schülers ausschlaggebend sind. Die Wirtschaftsjunioren spendieren der besten Klasse zusätzlich 100 Euro für die Klassenkasse, in diesem Jahr ist es die 9b des MGF. red