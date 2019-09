Wirtschaftsförderung lädt zu BDS-Azubi-Akademie ein

Kaum haben die Absolventen der sechsten Staffel der BDS-Azubi-Akademie ihre Zertifikate von Innenminister Joachim Herrmann und BDS-Präsidentin Gabriele Sehorz erhalten, da planen die Verantwortlichen bereits die siebte Staffel im Herbst 2019, teilt das Landratsamt mit.

Am Donnerstag, 19. September, findet um 11 Uhr im Erlanger Landratsamt eine Infoveranstaltung für Unternehmen statt (Anmeldung per E-Mail an bds-nordbayern@bds-bayern.de wird erbeten).

In der BDS-Azubi-Akademie lernen die Auszubildenden der teilnehmenden Betriebe einen Vormittag im Monat gemeinsam. Wirtschaftsenglisch, Reklamationsmanagement und Social Media stehen beispielsweise auf dem Lehrplan.

Unterrichtet werden die Azubis abwechselnd von den Ausbildern der beteiligten Firmen. Die Akademie ist für BDS-Mitgliedsbetriebe kostenfrei. Nichtmitglieder zahlen für den ersten Teilnehmer 200 Euro und 100 Euro für jeden weiteren.

Lernen wie bei Großbetrieben

Durch die verschiedenen Themen und Betriebe blicken Azubis über den Tellerrand des eigenen Unternehmens hinaus. Ausbildern bietet die Akademie den Vorteil, dass sie Betriebsunterricht wie bei Großbetrieben anbieten können. Selbstständigen, Freiberuflern und kleineren Unternehmen ist das meist nicht möglich.

Die BDS-Azubi-Akademie ist eine Initiative der Wirtschaftsförderung des Landkreises Erlangen-Höchstadt und des Bundes der Selbständigen (BDS). 2019 startet bereits die siebte Staffel. Weitere Infos unter www.bds-azubiakademie.de. red