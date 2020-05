Wirtschaft

Weinfest für zu Hause Untererthal — Wie viele Betroffenen, musste auch das Weingut Schäfer im Stadtteil wegen der aktuellen Beschränkungen mehrere Veranstaltungen absagen. Darunter die öffentliche Weinprobe "Das Wandern ist den Schäfers Lust" und die Verkostung der neuen Schäferweine. Ob in diesem Jahr das beliebte "Hof.Schoppen.Fest" gefeiert werden kann, steht ebenfalls noch in den Sternen.

Der Untererthaler Winzerfamilie ist jedoch wichtig, auch in Krisenzeiten den Kontakt zu ihren Kunden - "ihrer Weinfamilie" - zu halten, wenn auch nur digital in Form eines kleinen Online-Weinfests. Dieses startet am Freitag, 8. Mai, um ca. 19 Uhr live mit Musik und einer Weinprobe voraussichtlich über Facebook, Youtube oder Instagram. Dazu spielt Ralph Brehm. Wer mitmachen möchte, bestellt ein Winzerpaket (Wein und Brotzeit) vorab und holt es am Freitag bis 18.45 Uhr ab. Infos unter www. schaefers-weingut.de oder per Tel.: unter 09732/4627. heg