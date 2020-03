Wirtschaft

Made in Germany: Weiler liefert Präzisions-Drehmaschinen und Ersatzteile von Weiler sind trotz der Covid-19-Pandemie uneingeschränkt lieferbar. Mit dieser Erklärung reagiert der Maschinenbauer auf Anfragen von Kunden zu Lieferengpässen.

Für Informationen über neue Entwicklungen, die sich auf die Lieferbereitschaft und den Service auswirken, verweist das Unternehmen auf seine Homepage www.weiler.de, die laufend aktualisiert wird.

Alle Drehmaschinen und Ersatzteile werden in Deutschland am Standort Mausdorf (Gemeinde Emskirchen) gefertigt. Durch die große eigene Fertigungstiefe und den Zukauf von standortnahen Lieferanten kann der Maschinenbauer laut Pressemitteilung die Güte und Genauigkeit seiner Präzisions-Drehmaschinen gewährleisten. Geschäftsführender Gesellschafter Michael Eisler erklärt: "In der jetzigen Situation kommt uns zugute, dass wir unabhängig von Komponenten aus Asien sind. Wenn zugelieferte Bauteile von außerhalb Deutschlands verarbeitet werden, dann kommen sie aus benachbarten EU-Staaten." red