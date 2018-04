Wirtschaft und Bildung

Der Kreistag-Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und regionale Entwicklung kommt zu einer Sitzung am Montag, 23. April, zusammen. Sie findet um 14.30 Uhr im Landratsamt in Haßfurt statt. Die Kreisräte bekommen einen Bericht von Asa Petersson über die Region Mainfranken GmbH. Weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist das Thema Wirtschaftsstandort Kreis Haßberge (Vorstellung der Ergebnisse zur Standortstrategie). Es geht um die Neuausrichtung der Managements "Zukunftscoach" und "Bildungsregion" sowie um das Förderprogramm "Regionalmanagement in Bayern" (Antrag für die neue Förderperiode). Und: Es gibt einen Bericht über die Genussmesse "Kulinea", die in Zeil stattfand. ks