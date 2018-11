Wirsberg bekommt ein neues Christkind

Mit der 16-jährigen Gymnasiastin Chiara Dresel stellt sich beim Adventsmarkt am kommenden Sonntag auf dem Wirsberger Marktplatz ein neues Christkind vor. Bei Bürgermeister Hermann Anselstetter und Raimund Schramm, der den Wirsberger Adventsmarkt seit Jahren verantwortlich organisiert, war die Freude groß, eine Nachfolgerin für Marina Neuner gefunden zu haben.

Chiara Dresel stand schon mit drei Jahren als Engelchen auf der Bühne. Sie ist mehr oder weniger von klein auf mit dem Adventsmarkt aufgewachsen "Ich habe bei der Frage aus dem Rathaus, ob ich es machen würde, gleich Ja gesagt." Chiara verrät auch kein Geheimnis, wenn sie sagt: "Meine Eltern sind auch ein wenig stolz, dass ich das Christkind mache."

Bürgermeister Hermann Anselstetter stellte fest: "Wir sind sehr glücklich, dass wir zum 35. Adventsmarkt ein neues Christkind präsentieren können." Das Christkind ist nach den Worten von Bürgermeister Hermann Anselstetter auf dem Adventsmarkt immer ein besonderes Highlight: "Vor allem auch mit den Engelchen, und beim Einbruch der Dunkelheit kommt dann auch noch der Nikolaus dazu." Das seien die Magnete, die Besucher auch von fern anlockten. "Wir freuen uns natürlich, dass wir ein sehr sympathisches Christkind gewonnen haben, das gesagt hat, ich schlüpfe gern in dieses Christkind-Gewand. So gesehen, bist du mit deinen Engelchen die beste Weihnachtsbotschafterin." An das neue Christkind gewandt, sagte der Bürgermeister: "Du wirst erleben, wie die Kinder mit strahlenden Augen vor dem Christkind und den Engelchen stehen. Es ist ein Riesenerlebnis."

Passend sei auch der Vorname des neuen Christkinds, denn Chiara habe die Bedeutung, klar und hell und heiße auch die Strahlende. Bürgermeister Hermann Anselstetter dankte auch der Haus- und Hofschneiderin Magda Lauterbach: "Es ist bewundernswert, wie du uns ehrenamtlich unterstützt und das seit vielen, vielen Jahren bei dem Kleid für das Christkind und auch bei der stilvollen Ausstattung der Krippenfiguren unserer Dorfkrippe."

Und als "großer und gewaltiger Nikolaus" ist Karl-Heinz Krüger in diesem Jahr auch schon 16 Jahre dabei und auch dafür hat Magda Lauterbach den Nikolausmantel geschneidert. Raimund Schramm dankte noch den weiteren Akteuren und Helfern im Hintergrund wie Marina Hentschel, die schon in Kulmbach wohnt und sich aber trotzdem immer wieder auf die Suche nach den Engelchen macht und mit ihnen die Lieder einstudiert. In diesem Jahr sind es Mia Mühlbauer, Klara Schmidt, Sarah Schramm, Ziva Schramm und Emely Steinlein. Beim Adventsmarkt werden außerdem der Wirsberger Posaunenchor und die "Schorgasttaler Blasmusik" mitwirken.