Wirklich böse sein

Meine teuflisch gute Freundin:

Luis und die Aliens 3D

Ocean's 8

Jurassic World: Das gefallene Königreich 3D

Sherlock Gnomes 3D

Solo: A Star Wars Story 3D

Liliane Susewind

Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes

I feel pretty

Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer

Der Sex Pakt

Wahrheit oder Pflicht

Deadpool II



Sneak-Preview:

VHS-Film: Magical Mystery oder: die Rückkehr des Karl Schmidt

Regisseur Marco Petry ("Schule", "Doktorspiele") versammelt in "Meine teuflisch gute Freundin" einen hochbegabten Cast, der bis in die Nebenrollen prominent besetzt ist.Lilith (Emma Bading) ist ein ganz normales Teenager-Mädchen, mal davon abgesehen, dass sie die Tochter des Teufels (Samuel Finzi) ist und in der Hölle wohnt. Und das ist wirklich die Hölle, denn ihr strenger Vater lässt ihr keinerlei Spielraum und denkt, dass seine Tochter zu jung für die Arbeit des Teufels ist. Richtig böse sein darf sie nur im Internet. Aber das reicht Lilith schon lange nicht mehr. Sie will raus in die richtige Welt und zeigen, was sie kann. Also schlägt sie ihrem Vater einen teuflischen Deal vor: Schafft sie es innerhalb einer Woche, einen guten Menschen zum Bösen zu verführen, darf sie dort bleiben und weiter ihr Unwesen treiben. Scheitert sie, geht es umgehend zurück in die höllische Langeweile - für immer (100 Minuten; frei ab 6; Sa, So. 14.30 Uhr; täglich 17 Uhr).(frei ab 0; Sa, So. 14.20 Uhr). -(frei ab 0; täglich 17 und 19.50 Uhr; Fr, Sa. auch 22.40 Uhr). -(frei ab 12; Sa, So. 14.20 Uhr; täglich 16.50 und 19.50 Uhr; Fr, Sa. auch 22.20 Uhr). -(frei ab 0; Sa, So. 14.20 Uhr). -(frei ab 12; täglich 16.50 und außer So. 19.50; Fr, Sa. auch 22.30 Uhr). -(frei ab 0; Sa, So. 14.30 Uhr). -(frei ab 0; täglich 17 und 20 Uhr). -(frei ab 0; Fr, Sa. 22.40 Uhr). -(frei ab 0; Sa, So. 14.20 Uhr). -(frei ab 12, Do, Fr, Sa, So. 17.10 Uhr; Fr, Sa. auch 22.40 Uhr). -(frei ab 16; Do, Fr, Sa, So. 20.10; Uhr). -(frei 16; Do, Fr, Sa, So. 20 Uhr; Fr, Sa. auch 22.40 Uhr).Den unbekannten Überraschungsfilm zum Sonderpreis gibt es nur am Montag um 20.15 Uhr.1956: Bei einem Kinobesuch in Westberlin sehen die Abiturienten Theo (Leonard Scheicher) und Kurt (Tom Gramenz) in der Wochenschau dramatische Bilder vom Aufstand der Ungarn in Budapest. Zurück in Stalinstadt entsteht spontan die Idee, im Unterricht eine solidarische Schweigeminute für die Opfer des Aufstands abzuhalten. Doch die Geste zieht viel weitere Kreise als erwartet und sie geraten in die politischen Mühlen der noch jungen DDR (111 Minuten; frei ab 12; Di, Mi. um 20.15 Uhr).