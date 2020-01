Wird Seniorenbus ein Markttaxi?

Über Baugesuche und sonstige Bauangelegenheiten wird am Montag, 27. Januar, bei der Sitzung des Gemeinderates gesprochen. Weiterhin beinhaltet die Tagesordnung den Antrag des Kleintierzuchtvereins auf Anmietung der Turnhalle in den Herbstferien, die Teilnahme an der Aktion "Assistenzhund willkommen" sowie den Antrag der Gemeinderatsfraktionen Freie Wähler und SPD über die Ausweitung zur Nutzung des Seniorenbusses als Markttaxi. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. red