Wird Paket ausgetauscht?

An einem Anwesen in der Frankenstraße in Aidhausen sind mehrere Pakete angeliefert worden. Offenbar ist mindestens eines dieser Pakete von einem Unbekannten gestohlen worden. Eine Nachbarin hatte beobachtet, wie ein Unbekannter mit einem Paket das Grundstück betrat und mit einem anderen wieder verließ. Außerdem kam dann nach drei Tagen ein Paket mit beschädigtem Inhalt an. Der Entwendungsschaden beträgt 100 Euro und der Sachschaden 16 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt, Ruf 09521/9270. red