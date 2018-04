Wird die St.-Veit-Straße zur Einbahnstraße?

Die nächste Sitzung des Bad Staffelsteiner Grundstücks-, Umwelt- und Bauausschusses findet am Dienstag, 10. April, um 14.30 Uhr im Rathaus statt. Zu Beginn besichtigt das Gremium das Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus "Blumenschänke" in Stadel, wo eine Sanierung ansteht. Außerdem beschäftigen sich die Räte mit einer Bauvoranfrage über die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Stadel und Altenbanz. Neben vielen weiteren Bauanträgen liegt den Räten ein Antrag der Freien Wähler zur Einführung einer Einbahnstraßenregelung in der St.-Veit-Straße vor. red