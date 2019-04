Wird die Jugendmannschaft der Junkersdorfer Schützen aufgelöst?

Wie bei vielen anderen Vereinen geht es bei den Junkersdorfer Schützen um fehlenden Nachwuchs. So kündigte Zweiter Sportleiter Florian Gräbner bei der Jahresversammlung vorsichtshalber an, dass man deshalb in der nächsten Saison eventuell keine Jugendmannschaft mehr melden werde. Bis dahin sei zwar noch ein bisschen Zeit, meinte Schützenmeister Kurt Schleicher, "aber uns geht es wie allen anderen Vereinen".

Hermann Martin, langjähriger Jugendleiter, sieht die Entwicklung nachdenklich: "Die Jugendarbeit war viele Jahre das Aushängeschild der Junkersdorfer Schützen."

Einige Mitglieder sahen aber einen Silberstreif am Horizont, wenn "die geburtenstarken Jahrgänge kommen". Auch Bürgermeister Ralf Nowak ermunterte die Schützen: "Steckt den Kopf nicht in den Sand wegen der Jugend."

Schützenmeister Schleicher freute sich beim Jahresbericht darüber, dass die Veranstaltungen der Junkersdorfer Schützen "sehr stark von auswärtigen Gästen besucht werden". Er rief die Mitglieder und die Bevölkerung auf, den Wirtshausbetrieb dienstags mehr zu besuchen, denn "die Wirtsleut machen sich viel Arbeit". Weil im Dorf schon seit vielen Jahren das letzte Wirtshaus geschlossen ist, hat die Schützengesellschaft eine Konzession zum Wirtschaftsbetrieb. Die Räume seien in den vergangenen Monaten umfangreich saniert worden. Dank sagte Schleicher dabei an Christoph Deininger, der einen Schrank fachmännisch gebaut hatte.

Zweiter Sportleiter Florian Gräbner informierte über die aktuelle Tabellensituation der Mannschaften, von denen die Erste Mannschaft in der Gauliga auf Platz 7 steht. In die A-Klasse wird die Zweite Mannschaft aufsteigen, die in dieser Saison in der B-Klasse auf Platz 1 steht. Die dritte Mannschaft belegt in der B-Klasse den dritten Platz. Den siebten Platz nehmen in der Gauliga die Pistolenschützen ein und die Jugendmannschaft steht auf dem dritten Platz.

Von vier Jugendlichen, die derzeit im Training stehen, berichtete Jugendleiter Stefan Koch. Er freute sich darüber, dass Daniela Kern bei den Bezirksmeisterschaften der Pistolenschützen den zweiten Platz belegt hatte.

Weil Nadine Braun außerplanmäßig das Amt der Kassiererin nach zehn Jahren abgegeben hatte, wählte die Versammlung Klaus Seyferth zum neuen Kassierer.

Urkunden und Nadeln erhielten für ihre langjährige Treue zum Verein folgende Mitglieder: für 40 Jahre Dieter Arnold und Uwe Kern, für 25 Jahre Christian Braun, Heinz Denninger, Ulrike Dirauf, Bernd Elflein und Kai Förster. alc