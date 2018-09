Wirbelsäule entlasten mit dem Gymstick

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Margitta Eichhorn-Wick den Kurs "Wirbelsäulen-Prävention mit dem Gymstick " an. Die gelenkschonende Gymnastik stabilisiert den Rücken, löst Verspannungen und sorgt für eine bessere Haltung. Dabei steht auch die individuelle Situation der Teilnehmer im Mittelpunkt. Sie lernen viele nützliche Tricks kennen, die ihnen dabei helfen, ihre Wirbelsäule zu Hause und am Arbeitsplatz zu entlasten. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 26. September, um 18 Uhr, in der Turnhalle der Grundschule. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, 09261/60600 oder per Internet unter www.vhs-kronach.de. red