"Wir wollen weitersingen"

"Denken nicht ans Aufhören"





Schöne Gemeinschaft





Flötengruppe zu Gast



Sonny Adam



Luitgard Jonak hat beim Frauenchor Willmersreuth das Zepter erst vor einigen Jahren von Vitus Karg übernommen, und sie hat große Freude an der Chorarbeit. Die Proben für den großen Jubiläumsauftritt anlässlich des 40-jährigen Bestehens laufen auf Hochtouren.Aktuell hat der Chor 14 Mitglieder. Alle wollen beim großen Jubiläumsauftritt am 8. Juli in den Gemeindestuben mit von der Partie sein. Acht singende Damen erinnern sich noch an die Geburtsstunde der Gemeinschaft. Sie sind von Anfang an dabei. Lucie Schultheiß ist die Älteste von ihnen. Sie ist 84 Jahre alt und immer gut gelaunt.Die Singstunde am Mittwoch gehört für Lucie Schultheiß einfach dazu. "Mein Lieblingslied ist ,Amsterdam'", erzählt die rüstige 84-Jährige. Dass es sich dabei um einen Party-Popsong handelt, den auch die Jugend und die Junggebliebenen gerne hören, stört die Seniorin nicht. Im Gegenteil."Der Chor gehört doch dazu. Wir denken nicht ans Aufhören", sagen auch Christa Meußgeyer (70) und Christa Sagner (73). "Singen macht einfach Spaß, auch wenn man sich manchmal aufraffen muss", erklärt Sagner. "Für mich ist ja ,Wer recht in Freuden wandern will' das schönste Lied. Aber ,Tag des Herrn' finde ich auch so schön. Das singe ich immer wieder gern", verrät Gudrun Hakberdi (69).Erika Kraus kommt nicht einfach nur zum Singen, sie hat weitere Pflichten im Chor übernommen. Sie sperrt die Gemeindestuben auf, richtet alles für das Jubiläum her. Ihr Motto ist "Wir wollen Lieder singen" - eines der Stücke, die der Chor zum Jubiläum vortragen wird."Auch wenn die Chöre anderswo kaputt gehen, wir wollen nur eins: unseren erhalten und weitersingen", sagt Herta Gellerer (76)."Ich singe nicht nur im Chor, ich singe auch meinem Enkel vor", sagt Marianne Kaiser (68). Und Enkel Milan (4) findet es toll, wenn die Oma die alten Kinderlieder wie "Ich geh durch den grasgrünen Wald" anstimmt."Ich finde die Gemeinschaft in so einem Chor einfach gut. Manchmal fällt es einem nicht leicht, aufzustehen und zur Probe zu kommen, aber dann macht man es doch. Es gehört halt einfach dazu", findet Elfriede Ellner (71).Eine schwierige Phase hatten die Willmersreuther Chöre, als Vitus Karg das Zepter abgab. "Wir sind froh, dass Luitgard Jonak den Frauenchor dirigiert und dass der Wechsel so reibungslos geklappt hat", sagt der Vorsitzende des Gesangvereins "Liederhort" Willmersreuth, Jürgen Karg.Bei den Männern ist neuerdings Jürgen Eschenbacher der Chefdirigent. "Vitus Karg hat bis 2016 den Taktstock fest geführt - fünfzig Jahre", so der Vorsitzende.Das Jubiläum feiert der Frauenchor natürlich nicht allein. Auch der Männerchor des Gesangvereins "Liederhort" Willmersreuth und der gemischte Chor sind in den Gemeindestuben dabei. Und als kleines Extra tritt auch noch die Melkendorfer Flötengruppe auf.Der Frauenchor des Gesangvereins "Liederhort" Willmersreuth feiert am Sonntag, 8. Juli, um 14 Uhr in den Gemeindestuben sein 40-jähriges Bestehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.