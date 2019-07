Wir wollen unseren Frühschoppen wieder haben

Zum Aus für den "Sonntags-Frühschoppen" wird uns geschrieben: Hallo ihr Lieben von der Bayerischen Rundschau und auch von Radio Plassenburg! Ich habe eure zwei Leserbriefe über das Aus vom Frühschoppen in eurer Zeitung gelesen. Dem, was Marga Müller und Heinz und Monika Hildner geschrieben haben, stimme ich vollkommen zu. Rainer Ludwig hat diesen Frühschoppen mit Leib und Seele gemacht, er war mit großem Eifer und voller Freude dabei.

Ich und meine Eltern haben den Frühschoppen zu 95 Prozent jeden Sonntag gehört. Er gehörte einfach dazu und es war die beste Sendung, die es auf Radio Plassenburg gab. Als am 30. Juni der letzte Frühschoppen gesendet wurde, saßen ich und meine Eltern mit vielen Tränen in den Augen am Radio.

Rainer Ludwig ist der Abschied vom Frühschoppen schon sehr schwergefallen, das hat man schon gemerkt. Darum verstehen wir auch nicht, dass man diesen schönen Frühschoppen absetzen musste. Und wie das Ehepaar schreibt: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, um ihn weiterzuführen. Früher haben sich doch Rainer Ludwig und Günter Widera abgewechselt, wenn Rainer Ludwig mal was vor hatte. Und so hätten es Rainer Ludwig mit Reinhard Ott auch machen können. Die 1000 Unterschriften sowie die, welche noch aus Presseck hinzukamen und auch die, die meine Eltern und ich dem Radio Plassenburg schickten, müssten den Sender doch dazu bringen, Rainer Ludwig den Frühschoppen weitermachen zu lassen. Andere arbeiten hauptberuflich doch auch in einem Betrieb oder Büro und haben ein Hobby im Verein. Bitte gebt ihm eine Chance!

Bestimmt sind auch andere Radio-Plassenburg-Hörer unserer Meinung. Normalerweise hätte die Geschäftsleitung von Radio Plassenburg merken müssen, wie schwer der Abschied Rainer Ludwig fiel, als er die letzte Frühschoppensendung machte. Auch junge Hörer wie ich mit Anfang/Mitte vierzig hörten den Rainer gerne, aber jetzt hören wir vor allem sonntags kein Radio Plassenburg mehr. Er fehlt uns halt, unser Frühschoppen. Susanne Riese

Presseck