Wenn Eltern sich trennen, ist das eine tiefgreifende Veränderung. Sie müssen sich an die Situation gewöhnen, sich mit enttäuschten Wünschen und Erwartungen auseinandersetzen. Und viele Fragen, die das Kind betreffen, stehen im Raum: Wer hat welche Rechte, welche Pflichten, bei wem leben die Kinder, wie sollen die Kinder Umgang mit dem getrennt lebendem Elternteil haben? Für eine kooperative Elternschaft ist es wichtig, dass Eltern die Belange und das Wohl des Kindes in den Vordergrund stellen. Um ein gelingendes Leben nach der Trennung geht es in dem Kurs "Wir trennen uns - wir bleiben Eltern!" Nikolas Auer und Brigitte Löffler bieten eine dreiteilige Abendserie jeweils mittwochs am 10., 17. und am 24. Oktober an. Veranstaltungsort ist das Haus der kirchlichen Dienste in Lichtenfels. Anmeldungen werden persönlich, per Mail oder Telefon unter 09571/939190 oder erziehungsberatung@caritas-lif.de entgegengenommen. red