"Wir spüren mehr und mehr Anerkennung"

Den Welttag der Pflegenden, der am heutigen Dienstag, 12. Mai, anlässlich des 200. Geburtstages von Florence Nightingale begangen wird, nutzen auch die Verantwortlichen der Haßberg-Kliniken, um ihre Wertschätzung gegenüber dem Pflegepersonal zum Ausdruck zu bringen. Das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken betreibt die beiden Krankenhäuser Haßfurt und Ebern.

"Ungeheuer stolz"

"Florence Nightingale wäre ungeheuer stolz, wenn sie noch erleben könnte, was für eine tolle Arbeit unsere Pflegekräfte im Kampf gegen Covid-19 leisten!" Vera Antonia Büchner ist voll des Lobes für den Einsatz, den die Pflegenden der Haßberg-Kliniken seit Wochen leisten. Unter durch die Pandemie deutlich erschwerten Bedingungen kümmern sie sich um die Patienten in den beiden Krankenhäusern im Landkreis. Die tägliche Arbeit ist mehr zur großen Herausforderung geworden.

Umso wichtiger war es der neuen Vorstandsvorsitzenden der Haßberg-Kliniken, dem Pflegepersonal zum Welttag der Pflegenden ihre Anerkennung zu zeigen. "Sie sind mit hohem persönlichen Engagement, viel Fachkompetenz und großer menschlicher Zuneigung für andere da", erklärt Büchner und hofft, dass das kleine Präsent, das am Dienstag auf den Stationen überreicht wird, die Wertschätzung ein wenig zum Ausdruck bringt. "Noch nie zuvor war die Bedeutung professionell Pflegender, die Menschen helfen, gesund zu bleiben und gesund zu werden, wichtiger und deutlicher als aktuell", betont auch Dirk Niedoba die Leistungen der 370 Gesundheits- und Krankenpfleger, die bei den Haßberg-Kliniken arbeiten. Corona und deren Folgen haben den Beruf mehr denn je ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. "Wir spüren mehr und mehr die Anerkennung der Bevölkerung und hoffen natürlich, dass sich dies auch nachhaltig auswirkt", erklärt der Leiter der gemeinsamen Berufsfachschule für Krankenpflege von Haßberg-Kliniken und Leopoldina Schweinfurt. Er habe dabei auch die Bezahlung und die hohe physische sowie psychische Belastung im Hinterkopf. Zwei Faktoren, die sicherlich mit dafür verantwortlich sind, dass qualifizierte Pfleger bei aller Wertschätzung Mangelware sind.

Zwar gibt es laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit 28 Millionen Beschäftigte in diesem Bereich. "Doch das sind noch immer viel zu wenig. Sowohl global als auch regional", macht Dirk Niedoba klar. Auch im Zweckverband, der mit den Geomed-Kreiskliniken in Gerolzhofen einen weiteren Kooperationspartner in der Region hinzugewonnen hat, gibt es für die im Herbst beginnende Ausbildung, der ersten nach den neuen generalistischen Richtlinien, noch freie Plätze. "Alle drei Häuser haben ganz bewusst die Anzahl der Plätze für angehende Pfleger erweitert", berichtet Dirk Niedoba. Bewerbungen für den Kurs, der am 1. September 2020 beginnt, können direkt an die am Zweckverband beteiligten Krankenhäuser oder an die Berufsfachschule gerichtet werden. Informationen gibt es auch unter www.hassberg-kliniken.de. red