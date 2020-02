Wir sind gerettet

Fridays for Future ist zum Unwort geworden. "Die Presse berichtet nur noch drüber, weil es Klickzahlen bringt. Ändern tut's eh nix. Die Schüler wollen nur schwänzen. Sonst würden die ja samstags demonstrieren." Das wurde mir an den Kopf geworfen als ich (Anfang 30) mit meinem selbstgemalten Pappschild demonstrieren ging - eine schwitzende Weltkugel war darauf, mein ehemaliger Kunstlehrer würde sich dafür schämen. Aber wissen Sie was? "Jugend Forscht" hat diese Skeptikerin Lügen gestraft. Die Schüler fordern nicht nur Klimaschutz, sie bringen auch konstruktive Lösungsvorschläge. 130 Teilnehmer - so viele wie nie zuvor. Wo die Politiker nur schwadronieren, haben diese Kinder handfeste Konzepte entwickelt. Klar, das ein oder andere Projekt braucht Starthilfe. Aber ist es nicht beeindruckend, wie sich die Schüler für etwas einsetzten? Wie sie Frei- und ja auch Schulzeit opfern? Ich habe meine Nachmittage meist Pokémon schauend auf dem Sofa verbracht - nichts gegen Animes, aber ich habe weder geforscht, noch bin ich auf die Straße gegangen. Jede Generation hat doch für etwas demonstriert: für die Liebe, die Freiheit, den Frieden. Zukunft und Klima scheint mir da keine schlechte Wahl zu sein. Und wenn auch nur eines der "Jugend forscht"-Projekte weiterverfolgt wird, kann ich getrost sagen: Unsere Zukunft ist gerettet. l.homann@infranken.de