"Wir sind ein verlässlicher Partner der Wirtschaft"

Seit einem halben Jahr leitet Thomas Mahr die Werkstatt Schmeilsdorf . Vernetzen, junges Personal gewinnen und die hohe Qualität der Dienstleistungen und Produkte beibehalten - das sind die Ziele von Thomas Mahr. Was der neue Leiter der Werkstatt Schmeilsdorf der Rummelsberger Diakonie sonst noch vorhat, verrät der 49-jährige gelernte Karosseriebaumeister im Interview.Meine neue Tätigkeit als Werkstattleiter gefällt mir sehr gut. Die Aufgaben sind sehr vielfältig und abwechslungsreich: Zum einen stimme ich mich eng mit dem Werkstatt-Team über die Arbeitsabläufe ab und habe viele organisatorische Aufgaben innerhalb des Betriebs. Zum anderen bin ich Ansprechpartner nach außen, für Kunden und Kooperationspartner. Ich befürchte, meine Einarbeitungszeit ist noch lange nicht zu Ende...Ursprünglich komme ich aus dem Handwerk. Nach einigen Jahren wechselte ich in die Industrie und war in verschiedenen Führungspositionen der Oberflächentechnik tätig, zuletzt in der Pulverbeschichtung als Produktionsleiter der Firma Metob in Michelau. In dieser Zeit hatte ich engen Kontakt zu Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die durch Metob beliefert wurden. Durch diesen intensiven Kontakt mit der Wefa in Niederfüllbach und der Werkstatt der Regens Wagner Stiftung in Michelau konnte ich mir auch eine berufliche Tätigkeit in einer Werkstatt vorstellen. Im industriellen Produktionsdruck bleibt für den Umgang mit dem Menschen oft nicht genug Zeit. Doch genau das ist mir sehr wichtig. Die Stelle als Werkstattleiter bei der Rummelsberger Diakonie erschien mir daher als perfekt geeignet für mich. Ich habe bereits viele Kontakte in der Region und möchte das Netzwerk noch erweitern.Unser Dienstleistungsschwerpunkt liegt im Bereich der Industriemontage. Wir erstellen Verpackungshilfsmaterial und montieren Spielwaren, wie etwa Spielzeug-Bagger. Daneben stellen wir für einen Großkunden im Bereich Heizungstechnik Dichtungen her. Dabei wird angeliefertes Material automatisiert auf Länge geschnitten und miteinander verklebt.Wir fertigen für verschiedene Betriebe und Unternehmen aus der Region. Zu den Kunden zählen namhafte Hersteller von Verpackungsmaterial, aber auch kleinere Betriebe. Mein Ziel ist es, die bestehenden Kundenbeziehungen zu pflegen und weitere aufzubauen.Weil wir eine offizielle Werkstatt für behinderte Menschen sind, gilt: Firmen können 50 Prozent der im Rechnungsbetrag enthaltenen Arbeitsleistung auf die zu zahlende Ausgleichabgabe anrechnen. Zudem garantieren wir hohe Qualitäts-Standards. Die Werkstatt arbeitet nach dem Qualitätsmanagementsystem der Norm DIN ISO 9001:2015. Wir arbeiten eng mit anderen Werkstätten der Region in einem Verbund zusammen. So können wir auch komplexe und umfangreiche Aufträge termingerecht erledigen. Derzeit arbeiten wir zum Beispiel zusammen mit den Kollegen der Diakonie Neuendettelsau an einem Großauftrag. Wir prüfen die Machbarkeit einer Dienstleistung im Kfz-Bereich.Wir sind zertifiziert als Bildungsträger nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung - AZAV. Neben attraktiven Arbeitsbedingungen und Mitbestimmung über den Werkstattrat gibt es sogenannte arbeitsbegleitende Maßnahmen. Diese finden während der Arbeitszeit statt. Dazu zählen Bewegungs-Angebote, Bastelgruppen, Computerkurse, Spielen an der Wii-Konsole, aber auch Besichtigungen von anderen Betrieben. Mein größter Wunsch ist es, dass weitere junge Schulabgänger mit einer Behinderung ihren Arbeitsweg bei uns starten.