Wir müssen in "enkeltaugliche" Infrastruktur investieren

Zur Diskussion über die geplante Stadt-Umland-Bahn erreichte uns folgende Lesermeinung: Die "StUB" steht für aktiven Klimaschutz und ist ein längst überfälliger Schritt in eine Zukunft des attraktiven und flexiblen ÖPNV. Lassen Sie uns ehrlich sein: "Öffies" werden nur dann angenommen, wenn sie bequem sind. "Bequem" bedeutet in erster Linie verlässlich und schnell. Die aktuelle Vorzugsstrecke in Kombination mit einem optimierten Bus-Zubringer-System erfüllt all diese Kriterien und spart bis zu 8000 Tonnen CO2 pro Jahr ein - das ist ein wichtiger Schritt hin zur Verkehrswende!

Wir alle wissen, dass die attraktivste Streckenvariante die stärkste Nutzung erfahren wird und dementsprechend auch den höchsten Nutzen für uns Bürger und natürlich auch für den Umweltschutz bedeutet. Alternative Systeme sind anfälliger und weniger attraktiv und dadurch auf die Jahrzehnte das Geld und die Mühe nicht wert. In jedem Fall ist ein Neubau notwendig, dies gilt nicht nur für sämtliche Regnitz-Querungs-Varianten in Erlangen, sondern auch für die Aurachtalbahn.

Ja, Infrastrukturmaßnahmen sind kostenintensiv. Aber: Wir müssen endlich in eine "enkeltaugliche" Infrastruktur investieren, welche barrierefrei sowohl unsere Kinderwagen als auch unsere Rollator-Nutzer in die Zukunft transportieren wird. Weiterhin werden auf den 26 Kilometern Gesamtstrecke nicht nur Gleise verlegt, sondern es wird auch die Chance genutzt, die Infrastruktur im jeweiligen Bereich zu erneuern (Straßenbeläge, Fußwege, Ampelanlagen, etc.). Packen wir es an und diskutieren wir nicht mehr über das Wo der Strecke, sondern beteiligen wir uns am Wie der detaillierten Linienführung. Lisa Kaufmann

