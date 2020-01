"Wir hatten kaum Streit": Die Ankenbrands verbrachten sechs Jahrzehnte miteinander

Christiane Reuther Diamantene Hochzeit feierten jetzt Herta und Edmund Ankenbrand in dem Knetzgauer Gemeindeteil Hainert. "Wir hatten kaum Streit", resümiert das Ehepaar Ankenbrand nach 60 Jahren Eheglück.

Am Donnerstag feierte das Jubelpaar in Hainert das seltene Fest der diamantenen Hochzeit. Stellvertretender Landrat Oskar Ebert und Knetzgaus Dritte Bürgermeisterin Susanne Haase-Leykam brachten den Eheleuten ihre Wertschätzung entgegen und die Glückwünsche der Gemeinschaft mit.

Musik ist beider Leben

Das Liebesglück bahnte sich in der Haßfurter Gaststätte "Wildbad" an. Da beide Eheleute der Musik sehr tief verbunden sind, besuchten sie unabhängig voneinander gerne Tanzveranstaltungen, darunter auch den Landwirtschaftsball, der damals im "Wildbad"-Saal stattfand. Schon bald entwickelte sich die große Liebe, die mit der standesamtlichen Trauung am Silvestertag 1959 ihre Krönung fand.

Harmonisches Eheleben

Den kirchlichen Segen holte sich das junge Ehepaar dann am 2. Januar des darauffolgenden Jahres. An ihrem Jubeltag blicken die Eheleute auf ein harmonisches Eheleben zurück, aus dem drei Söhne hervorgingen.

Mittlerweile freut sich das Jubelpaar über fünf Enkel, die allesamt mit ihren Familien, darunter inzwischen auch vier Urenkelkinder, zum Ehrentag gratulierten.

Herta Ankenbrand, geborene Steiner, ist gebürtig aus dem Sudetenland. Im Alter von neun Jahren kam sie am Ende des Zweiten Weltkriegs durch die Vertreibung mit ihrer Mutter und drei Geschwistern in den heutigen Knetzgauer Gemeindeteil Hainert. Der Vater kam nach der Kriegsgefangenschaft ebenfalls wieder zu der Familie dazu. In der Waldi-Schuhfabrik arbeitete die heute 83-Jährige 15 Jahre. Danach trug sie 18 Jahre das Haßfurter Tagblatt in Haßfurt aus.

Edmund Ankenbrand ist im heutigen Haßfurter Stadtteil Prappach geboren und in der elterlichen Landwirtschaft aufgewachsen. Deshalb erlernte er nach dem Schulbesuch den Beruf des Landwirts.

Das eigene Häuschen gebaut

Nach der Hochzeit hat sich der Jubilar mit seiner Frau Herta in den 1960er Jahren ein Häuschen in Hainert gebaut, wo beide heute unter einem Dach mit der Familie des Sohnes ihren Lebensabend verbringen. Bei der Firma SKF Schweinfurt arbeitete der heute 84-Jährige 18 Jahre. Dann wechselte er in die Zeiler Firma Milewski, wo er bis zum Eintritt in den vorgezogenen Ruhestand tätig war. Die Musik ist eine ganz große Leidenschaft des Jubilars. In den Anfängen war er Mitglied in einer eigenen Musikband, wo er Saxofon und Klarinette spielte. Den Westheimer Musikanten hielt er lange Jahre als aktiver Musiker die Treue. Die Arbeit, vor allem im Garten, hat das Jubelpaar jung gehalten. Bis vor einigen Jahren sind beide Eheleute gerne verreist. Herta Ankenbrand besuchte einige Male mit dem Bus sogar ihre einstige Heimat im Sudetenland. Die Geselligkeit wurde bei den Ankenbrands stets großgeschrieben. Sei es bei der Jubelbraut in der Frauenrunde oder beim Jubilar im vertrauten Männerkreis.