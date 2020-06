"Wir haben wochenlang geheult"

Bastian Sünkel Vieles ist anders gekommen, als Brigitte Lewis es geahnt hätte. Wäre es nach ihr gegangen, sie wäre ihr Leben lang in Lahm, in der Gemeinde Wilhelmsthal, geblieben, wo sie als Brigitte Mattes vor etwas mehr als 51 Jahren zur Welt kam. Doch das war, bevor sie ihren Mann, den US-amerikanischen Soldaten Bill Lewis, kennengelernt hat. Jetzt lebt sie auf der anderen Seite des Atlantiks. Sie wäre auch mit ihrem Job als Krankenschwester zufrieden gewesen, ganz ohne Krise. Seit April kämpft sie an vorderster Front als Intensivkrankenschwester gegen Covid-19 und leidet mit ihren schwerkranken Patienten. Regelmäßig stößt sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.

Als Brigitte Lewis ans Handy geht, herrscht schon wieder Ausnahmezustand. Die Schule habe gerade angerufen, sagt die Frau, der man immer noch ihre Kronacher Herkunft anhört, weil sie jeden Tag mit ihrer Mutter in Lahm telefoniert. Sie solle die Sachen ihres 15-jährigen Sohnes Jonah aus dem Schließfach abholen. Bis zum Sommer wird kein Schüler mehr die Schule besuchen, vielleicht verschiebt sich der Start ins neue Schuljahr. So ist es eben: Corona-Zeiten. Die Schule ist bei weitem nicht ihre größte Sorge.

Als die Pandemie immer stärker die USA erschüttert und die Gouverneure erste gesundheitspolitische Entscheidungen getroffen haben, wurde auch das Klinikum ausgewählt, in dem die 51-Jährige als Krankenschwester arbeitet. Der Landkreis Erie State im Bundesstaat New York ernennt das St. Joseph Hospital in Cheektowaga zur Corona-Klinik, und damit verändert sich auch das Leben der Exil-Lahmerin.

Jeden Tag: Sicherheitsschleusen

Tag für Tag durchläuft die Krankenschwester die Sicherheitsschranken. Erst vom grünen in den gelben, dann vom gelben in den roten Bereich: die Intensivstation mit 12 bis 14 schwerkranken Corona-Patienten am Dialyse- und Beatmungsgerät. Sie trägt zwei Schutzmasken übereinander, ein Haartuch, ein Plexiglasvisier, Handschuhe, Sicherheitskleidung. "Es ist so heiß, man schwitzt den ganzen Tag", sagt sie und beschreibt ein klaustrophobisches Gefühl der Einengung unter den Schutzschichten. Gleichzeitig schränken sie die Masken und die Vorsichtsmaßnahmen derart ein, dass sie an manchen Tagen ihrer bis zu Zehn-Stunden-Schicht nur etwas in der Mittagspause trinken kann, bevor sie die Schleusen wieder durchlaufen muss und die Prozedur vom Morgen mindestens einmal am Tag wiederholt, berichtet die Krankenschwester. Ein Wasser, ein Kaffee. Bei jeder Pause, bei jedem Toilettengang achten Sicherheitskräfte penibel darauf, dass Brigitte Lewis ihre Schutzausrüstung in der richtigen Reihenfolge anzieht und ablegt. Das ist eine Alltagsprozedur, die zu Hause weitergeht.

Auch sie und ihr Mann Bill, der mittlerweile als Gefängniswärter arbeitet, desinfizieren sich mehrmals, bis auch der letzte unsichtbare Erreger ausgelöscht ist. Selbst das Desinfektionsmittel musste sich das Paar selber mischen. Die Mittel sind immer noch knapp und häufig ausverkauft, erzählt die Krankenschwester. Doch auch diese Situation übersteht sie. Am schlimmsten sei die psychische Belastung, der Kampf ihrer Patienten um Leben und Tod, sagt Krankenschwester Lewis.

Im Mai hat ein lokaler TV-Sender des Ortes, der nur 20 Minuten entfernt von den Niagara-Fällen liegt, einen Beitrag über Brigitte Lewis und eine ihrer Kolleginnen ausgestrahlt. Die Krankenschwester kann darin ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie spricht offen über den Schmerz und den Frust, die sie seit Wochen begleiten: "Wir haben wochenlang nur geheult." Der Anblick der sterbenden Patienten, der jungen und alten war für die Krankenschwestern kaum noch zu ertragen. Brigitte Lewis hat sich manchmal allein, manchmal in Gesellschaft ihrer Kolleginnen in einem Nebenraum getroffen, nur um zu weinen, erzählt sie. Oft war sie es, die sterbenden Patienten das Handy am Krankenbett hielt, damit sie sich von ihrer Familie verabschieden konnten. Besuche sind wegen der Ansteckungsgefahr ausgeschlossen. Sie erinnert sich an eine Frau, die Ende 30 gewesen ist: "Ich musste dabei zusehen, wie sie sich von ihren beiden Teenager-Kindern verabschiedete", erzählt sie, den Tränen nahe. "Der Schmerz ist nicht in Worte zu fassen." Das Leben der Krankenschwestern ist in Corona-Zeiten eine Leidensgeschichte.

Sie und ihre Familie haben alle Kontakte - bis auf die unvermeidbaren - aufgegeben, den Deutschland-Urlaub im August storniert, und auch der 15-jährige Jonah bleibt eisern zu Hause. "Das Virus ist weiter aktiv. Es sagt nicht einfach: Ihr wart so gut, ich höre jetzt auf." Die Geschichte der Brigitte Lewis ist auch eine Warnung, das sagt sie ausdrücklich: "Wir haben Angst, weil manche Menschen einfach nicht hören wollen." Sie kann das nicht verstehen. Sie kennt die Extremfälle. Menschen, die nach Luft ringen.

"What a wonderful world"

Das Krankenhaus hat einige Maßnahmen ergriffen, um die Schwestern auf der roten Station psychisch zu stützen. Wenn ein Patient auf dem Weg der Besserung und nicht mehr ansteckend ist, wird er auf die gelbe Station verlegt, erklärt Brigitte Lewis. Weil sie und ihre Kolleginnen dann nicht mehr mitbekommen, wann ein Genesener entlassen wird, spielt das St. Joseph Hospital durch die Lautsprecher ein Lied - unter anderem Louis Armstrong mit "What a wonderful world". Die Schwestern freuen sich über jeden einzelnen und setzen einen Strich an eine weiße Wand: Jeder Strich steht für einen entlassenen Patienten. Mittlerweile sind mehr als 300 Striche zusammengekommen.

Manchmal schicken Kinder selbstgemalte Dankeskarten ins Krankenhaus und die Schwestern erhalten kleine Geschenke. Sie erlebt jeden Tag ein Wechselbad der Gefühle. Sie erzählt von einem 59-Jährigen, dessen Überlebenschancen nicht gut standen: "Der schafft das nie", hat die Krankenschwester befürchtet und doch um ihn gekämpft. Seine Herzfrequenz betrug noch 27, er war dem Tod näher als dem Leben. Der Mann hat Covid-19 dennoch überlebt, berichtet sie. Als es ihm besser ging, hat er ein Selbstporträt in seinem Garten mit einem Bier in der Hand aufgenommen und den Schwestern geschickt. Brigitte Lewis freut sich mit ihrem Patienten über das vielleicht beste Bier seines Lebens.

Ab und zu bringen die Restaurants der Stadt mit ihren knapp 90 000 Einwohnern Essen und Getränke für die Krankenhausmitarbeiter. Es gab auch einen kleinen Zuschlag in den ersten beiden Monaten der Corona-Akutklinik. Die Zahlungen enden nun voraussichtlich, was für Brigitte Lewis bislang keine große Rolle gespielt hat: "Was man gesehen hat, kann man nicht mit Geld ausgleichen", sagt sie und warnt vor einem zu leichtsinnigen Umgang mit dem Virus. Am liebsten würde sie die Bilder der Patienten zeigen, sagt sie, wenn damit eine weitere Verbreitung des Virus verhindert werde.

In den vergangenen Tagen sei die Anzahl der Infizierten zwar zurückgegangen, doch Krankenschwester Lewis befürchtet eine zweite Welle. Voraussichtlich bis ein Impfstoff entwickelt ist, müsse das Akutkrankenhaus in Betrieb bleiben, sagt sie ruhig, auch wenn sie weiß, wie gefährlich und belastend die nächsten Wochen für sie werden können. Sie rechnet nicht damit, dass die Klinik noch in diesem Jahr wieder auf Normalbetrieb umstellt.