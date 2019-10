Unter dem Motto "Das Geheimnis des gesunden Alterns" lädt die "Gesundheitsregion-plus" Landkreis Haßberge zusammen mit der Volkshochschule Landkreis Haßberge für Freitag, 15. November, zu einem Vortragsabend ein. Der Beginn ist um 16 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle Haßfurt. Einlass ist ab 15.45 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung wird gebeten, Ruf 09521/94200, wie das Landratsamt Haßberge mitteilte.

Henning Scherf beginnt um 16 Uhr mit seinem Vortrag "Grau ist bunt - Was im Alter möglich ist: Wir haben ein Leben vor uns und nicht hinter uns." Der großen Angst vor einer immer älter werdenden Republik stellt Henning Scherf sein eigenes Altersbild entgegen. Und eine alternative Lebensform, die er selbst in seiner Alters-WG praktiziert. Veränderungen, die sich durch das Altern ergeben, bergen nach seiner Ansicht neue Chancen: In seinem ebenso persönlichen wie politischen Buch zeigt er, wie die Menschen sie nutzen können.

Henning Scherf, Jahrgang 1938, war lange Jahre Sozial-, Bildungs- und Justizsenator und von 1995 bis 2005 Bürgermeister und damit Ministerpräsident des Bundeslandes Bremen. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, ist neunfacher Großvater und lebt in Deutschlands berühmtester Haus- und Wohngemeinschaft.

Während der Pause von 17.30 bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit, sich an Informationstischen nähere Auskünfte einzuholen. Weiter geht es dann um 18 Uhr mit einem Vortrag von Christina Berndt zum Thema "Resilienz - das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft".

Trotz allen Wohlstands fühlen sich die meisten Menschen ständig unter Druck. Wie gut wäre es daher, so etwas wie Hornhaut auf der Seele zu haben! "Resilienz" nennen Psychologen die geheimnisvolle Kraft, aus einer deprimierenden Situation wieder ins volle Leben zurückzukehren, Widerstand zu leisten gegen die Zumutungen der Umwelt. Seit Jahrzehnten haben Psychologen, Neurobiologen und Soziologen das Phänomen untersucht und herausgefunden, was die Lebenstüchtigen so stark macht.

Christina Berndt ist Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Dort beschäftigt sie sich vor allem mit Themen aus Psychologie, Medizin und Wissenschaft. 2013 wurde sie unter die Top drei der "Wissenschaftsjournalisten des Jahres" gewählt. Im Jahr 2013 erschien ihr Bestseller "Resilienz - Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft". Es stand mehr als zwei Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste, davon sieben Wochen auf Platz eins, wie aus der Mitteilung des Landratsamtes Haßberge weiter hervorgeht. red