"Wir haben ein Leben vor uns, nicht hinter uns"

"Das Geheimnis des gesunden Alterns" - unter diesem Motto lädt die "Gesundheitsregion-plus Landkreis Haßberge" mit der Volkshochschule Landkreis Haßberge am Freitag, 15. November, zu einem Vortragsabend ein. Beginn ist um 16 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle Haßfurt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten, Telefon 09521/94200.

Zu Gast ist Henning Scherf, der frühere Bürgermeister in Bremen. Er spricht zum Thema "Grau ist bunt - Was im Alter möglich ist. Wir haben ein Leben vor uns und nicht hinter uns." Der großen Angst vor einer immer älter werdenden Republik stellt Henning Scherf sein eigenes Altersbild entgegen. Und eine alternative Lebensform, die er selbst in seiner Alters-WG praktiziert.

Weiter geht es dann um 18 Uhr mit einem Vortrag von Christina Berndt zum Thema "Resilienz - das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft". Die Rednerin ist Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. red