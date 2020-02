"Wir für Ahorn" wollen Verbesserung der Straßensituation

Der Antrag sei das Ergebnis der vielen Gespräche der Kandidaten vor Ort. "Wir für Ahorn" habe einen Antrag zur Entschärfung der kritischen Verkehrssituation in Schafhof an den Landkreis Coburg und die Gemeinde Ahorn gericht, heißt es in einer Pressemitteilung. Ungelöst ist aus Sicht von "Wir für Ahorn" konkret die östliche Ortseinfahrt von Schafhof. Hier werde auf der Kreisstraße durch das Einfahren bergab von der Bundesstraße sehr schnell gefahren. Hinzu kämen diverse einmündende Kreuzungen (Schlossberg in Schafhof oder Gemeindeverbindungsstraße nach Wohlbach). Weiteres Problem: Der bis zum Kreuzungsbereich CO 12-Schlossberg bestehende Gehweg ende vor der Kreuzung und es sei für alle Fußgänger, insbesondere für Kinder und Senioren, ein kritischer und im Kurvenbereich schwer einsehbarer Bereich. Durch die Taktung des Stadtbusses (er fährt zeitweise nur bis zur Einfahrt von Schafhof) sei es für alle Nutzer des Busses erforderlich, dass zum Erreichen des Ortes Schafhof beziehungsweise Wohlbachs die Kreisstraße gequert werden muss. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf, so "Wir für Ahorn". red