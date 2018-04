In einem feierlichen Gottesdienst empfingen am Sonntag 34 Kinder der Pfarrei St. Kilian in der Pfarrkirche das erste Mal das Brot des Herrn. Pfarrer Hans Hübner aus Uetzing übernahm, anstelle des kurzfristig erkrankten Stadtpfarrers Georg Birkel, die Messe. Diese wurde neben Orgelspiel auch mit Gesang, Geigen- und Gitarrenmusik der Heilig-Länder-Singgruppe aus Rentweinsdorf untermalt.

Pfarrer Hans Hübner, Schwester Katharina Horn, die Ministranten sowie 19 Buben und 15 Mädchen zogen in einer kleinen Prozession unter den Klängen der "Nothelferkapelle" vom Heimatmuseum aus in die Kirche ein. Hübner begrüßte vor allem die Kinder. Er sagte: "Heute ist eure große Stunde, Jesus wird mit dem heiligen Brot zu euch kommen."

In Worten und mit Symbolen zeigten die Kommunionkinder, wie sie sich auf den Tag ihrer ersten Heiligen Kommunion vorbereitet hatten. So erkundeten sie die Kirche und haben sich bei einer weiteren Zusammenkunft näher kennengelernt. Die Kommunionkinder sprachen über Jesus und über das Sakrament der Taufe. Ferner buken sie Brot, gingen zum ersten Mal zur Beichte und gestalteten ihre Kommunionkerzen selbst.

Pfarrer Hübner ging in seiner Predigt auf das Evangelium ein. Dabei ging es um die Erscheinung Jesus bei seinen Jüngern nach der Kreuzigung. "Wer sind heute die Jünger Gottes?", fragte der Geistliche. "Wir alle sind die Jünger Gottes, es geschieht das Gleiche, wie vor 2000 Jahren: Jesus kommt in unsere Mitte."

Hübner bat die Eltern herzlich, ihre Kinder im Glauben zu begleiten, zu erziehen und zu führen. Nach der Erneuerung des Taufversprechens und dem Lied "Fest soll mein Taufbund sein" folgten die Fürbitten, vorgetragen von den Kommunionkindern und Paten. Zur Gabenbereitung brachten die Kommunionkinder Kartoffeln, Brot und Wein zum Altar. Im Halbkreis aufgestellt erhielten die Erstkommunionkinder von Pfarrer Hüber und Schwester Katharina zum ersten Mal den Leib Christi. Mit dem Lied "Großer Gott wir loben dich" endete der feierliche Festgottesdienst. Am Nachmittag fand noch eine Andacht statt. Thomas Hümmer