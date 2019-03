Wippen wie die Robben

Hoch her ging es am Rosenmontag beim Kinderfasching im Pfarrzentrum in Limbach, zu dem der Kindergartenverein eingeladen hatte. Der Saal konnte die vielen Gäste kaum fassen. Unter den vielen Maskierten sah man jede Menge Prinzessinnen, Hexen, Cowboys, Indianer und Piraten, die bei dem Faschingstreiben voll auf ihre Kosten kamen.

Spiele und Unterhaltung

Mit Spielen wie "Reise nach Jerusalem", Eierlaufen, Biene Maja oder dem "Graf von Luxemburg" wurden die Kinder bestens unterhalten und in die Spiele einbezogen. Auf der Tanzfläche ging es rund. Man sah die Mädchen und Buben bei den Tänzen wie Samba oder Rumba. Die Stimmung stieg noch einmal beim neuesten Faschings-Move: dem "Robbentanz", bei dem alle Kinder auf dem Boden lagen, mit den Händen ihre Füße fassten und wie Robben wippten.

Garden tanzten

Zur Überraschung kamen die beiden Garden aus Eltmann dazu, die "Mini-Garde" und die "Butterly-Dancers". Sie führten Tänze vor.

Bei diesem stimmungsvollen Programm mit den Tänzen, Spielen und Überraschungen verging die Zeit wie im Flug. Die Buben und Mädchen erlebten einen kurzweiligen und unterhaltsamen Faschingstag. gg