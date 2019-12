Zum traditionellen "Winterzauber" lädt die Ortschaft Steppach am heutigen Samstag ein. Auf dem weihnachtlich beleuchteten "Merksplatz" erwarten die Besucher ab 16 Uhr Leckereien, Punsch und Bratwürste. Die Landfrauen bieten Handarbeiten und Basteleien zum Verkauf an. Die Kinder der Kita "Arche Noah" und der Posaunenchor lassen weihnachtliche Weisen erklingen. See