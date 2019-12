Winterzauber lädt ein

Ein Jubiläum der besonderen Art findet am Vortag des vierten Advent, am morgigen Samstag, 21. Dezember, in Heuchelheim statt. Der allseits beliebte "Winterzauber" zieht seit mittlerweile zehn Jahren Gäste aus Heuchelheim und der näheren Umgebung an. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 16 bis 21 Uhr am Außenbereich des Dorfgemeinschaftshauses statt. Als Höhepunkt wird die Schlüsselfelder Blasmusik um 17 Uhr ein Standkonzert geben. Der komplette Erlös der Veranstaltung, welche von den "Heuchlemer Kerwasburschen und -madli" sowie der Dorfgemeinschaft Heuchelheim organisiert wird, kommt heuer dem Projekt "Klinik-Clowns - Ein Lachen schenken" zugute. Bei süßen und deftigen Speisen sowie verschiedenen und selbst gemachten Glühweinen können die Besucher die Adventsstimmung so richtig genießen und sich auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen. Abgerundet wird das Ambiente laut Veranstalter durch die romantische Beleuchtung, wärmende Öfen und weihnachtliche Musik. red