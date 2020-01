Winterwanderung zum "Himmelssteuberer"

Die Winterwanderung des FSV Ebermannstadt am morgigen Donnerstag führt nach Neuhaus bei Aufseß. Vom dortigen Wanderparkplatz geht es flussabwärts am Quellteich vorbei zur Felsgruppe mit dem "Himmelssteuberer". Der Rundweg führt weiter über Sachsendorf und Drosendorf via Taschnerfels (mit Kreuz und Grotte) zurück zum Parkplatz - Einkehr nach Absprache. Treffpunkt ist der Parkplatz am Oberen Tor in Ebermannstadt um 13.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei den Wanderführern Silvia und Reinhard Lemmer unter Telefon 09194/8678. red