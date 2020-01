Der Tourismusverein Karpfenland Aischgrund lädt am Montag, 6. Januar, um 14 Uhr zur traditionellen Winterwanderung rund um Tanzenhaid ein. Die Tour führt vier Stunden durch die abwechslungsreiche Wald- und Weiherlandschaft und erläutert Relikte am Wegesrand: alte Grenzsteine, eine sagenhafte (Raub-)Ritterburg, eine vorindustrielle Farbenfabrik. Auf halber Strecke gibt es eine Brotzeit. Start ist am Friedhofsparkplatz, Tanzenhaider Weg in Oberreichenbach. Die Anmeldung ist möglich unter der Telefonnummer 0151/26211382. red