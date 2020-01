Der Rennsteigverein, Ortsgruppe Zapfendorf, lädt am Sonntag, 2. Februar, zur Winterwanderung nach Unterleiterbach ein. Treffpunkt und Wanderungsbeginn ist um 14 Uhr in Unterleiterbach am Schloss. Die acht Kilometer lange Strecke führt überwiegend auf befestigten Wegen von Unterleiterbach nach Kutzenberg und zum Hanhof, weiter zur Weihersmühle und zurück nach Unterleiterbach. Am Ende der Tour gegen 16.30 Uhr ist eine Einkehr im Gasthaus Schober in Unterleiterbach geplant. Auskunft über die Wanderung erteilt Wanderführer Heinz Wiemann, Telefon 09547/7567. Gäste sind willkommen, Wanderstöcke zu empfehlen. red