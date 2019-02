Winterwanderung mit Verein "Erheiterung"

Der Forchheimer Verein "Erheiterung" veranstaltet am Samstag, 16. Februar, eine Winterwanderung in den Landgasthof Hubert nach Rettern zu Mitglied Martin Hubert. Treffpunkt für die Wanderer ist um 15.30 Uhr der Annafest-Parkplatz. Die Autofahrer treffen sich um 17 Uhr in Rettern zu einer zünftigen Brotzeit. Alle Mitglieder werden gebeten, sich beim Vorstand wegen der Platzreservierung anzumelden. Anmeldung nehmen Hans Jürgen Mayer, Telefon 09191/46947, Andreas Puttkammer, Telefon 09191/702019, und Helmut Schürr, Telefon 09191/32104 entgegen. red